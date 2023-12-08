Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей мессенджер Telegram за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на суд.

Компанию признали виновной в неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению ее мониторинга, а также принятию мер по ограничению доступа к информации (часть 2, статья 13.50 КоАП РФ).

Закон о самоконтроле действует с 1 февраля 2021 года. Согласно ему, соцсети должны проводить мониторинг, самостоятельно удалять запрещенную информацию, размещенную на их площадке, и иметь юридически значимую форму для обращений пользователей.

Еще соцсети должны ежегодно публиковать отчет о результатах работы, проделанной в этом направлении. Соответствующие изменения в КоАП РФ вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее Таганский суд оштрафовал на 800 тысяч рублей корпорацию Google за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Изначально Google грозил штраф в размере до четырех миллионов рублей. Поводом послужила публикация в YouTube информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.