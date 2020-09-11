Обвиняемого в убийстве жены у ТЦ на юге Москвы арестовали

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Нагатинский районный суд столицы арестовал гражданина Узбекистана, которого обвиняют в убийстве жены на почве ревности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тамшатову Илхаму Турсункуловичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 10 ноября 2020 года", – уточнили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла у торгового центра на юге Москвы накануне, 10 сентября. 36-летний уроженец Узбекистана поссорился с женой, после чего нанес ей семь ножевых ранений в грудь.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Напавший на нее был оперативно задержан.

В среду, 9 сентября, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нанесении колото-резаной травмы в Рязанском районе столицы. Согласно оперативным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один ранил другого осколком бутылки.

