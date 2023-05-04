Суд в Москве оставил в силе приговор убийце "Мисс Кузбасс – 2010"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московский городской суд принял решение оставить в силе приговор Александру Попову, убившему "Мисс Кузбасс – 2010" Ксению Сапожкову. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Московский городской суд оставил без изменения приговор Щербинского суда в отношении Александра Попова, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении ведомства.

Суд арестовал Попова в январе 2022 года по подозрению в убийстве своей жены. В начале января мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых в Дубай и перестала выходить на связь.

При этом он продолжал публиковать от ее имени посты в социальных сетях и отвечать на сообщения, а общую дочь отвез к родственникам в Новокузнецк.

Позднее Попов признался в убийстве девушки, уточнив, что расчленил ее и сбросил в реку Десну. Однако водолазы не смогли найти тело Сапожковой. В начале февраля тело Сапожковой обнаружили в лесополосе в ТиНАО.

