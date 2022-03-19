Экс-главу департамента образования Приморья задержали по подозрению в убийстве жены – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Приморье по подозрению в убийстве собственной супруги задержали 50-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный – бывший начальник департамента образования и науки Приморского края Виталий Оноприенко.
Уточняется, что инцидент произошел в 2013 году. В лифте одного из жилых домов обнаружили мужчину в бессознательном состоянии с признаками удушения, а в квартире, где он проживал, нашли тело женщины с телесными ранениями. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи отрабатывали несколько версий. В частности, убийство с целью ограбления, из личной неприязни или из-за профессиональной деятельности супругов.
Спустя годы СК удалось восстановить истину по данному делу. Выяснилось, что мужчина сам убил жену, а после инициировал нападение на себя и ввел следствие в заблуждение.
"По версии следствия, 14 июня 2013 года в квартире, где проживали супруги, между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес три удара ножом в область грудной клетки супруги, от полученных ранений она скончалась", – говорится в сообщении.
С учетом открывшихся фактов была проведена проверка показаний на месте. Подозреваемый подробно рассказал, как совершил преступление. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали депутата, подозреваемого в убийстве жены. Чиновник, который одновременно занимал должность главврача местной больницы, два раза выстрелил в супругу из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась.
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