В Москве вынесли приговор убийце "Мисс Кузбасс – 2010"

17:33
Фото: СУ СК России по г. Москве
Щербинский суд Москвы приговорил Александра Попова к 12 годам колонии строгого режима за убийство "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Попова осудили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд арестовал Попова в январе 2022 года по подозрению в убийстве своей жены. В начале января мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых в Дубай и перестала выходить на связь.
При этом он продолжал публиковать от ее имени посты в социальных сетях и отвечать на сообщения, а общую дочь отвез к родственникам в Новокузнецк.
Позднее Попов признался в убийстве девушки, уточнив, что расчленил ее и сбросил в реку Десну. Однако водолазы не смогли найти тело Сапожковой. В начале февраля тело Сапожковой обнаружили в лесополосе в ТиНАО.
"Московский патруль": суд над мужем "Мисс Кузбасс – 2010", подозреваемым в ее убийстве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: