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Происшествия

17:33

В Москве вынесли приговор убийце "Мисс Кузбасс – 2010"

судыпроисшествия

Фото: СУ СК России по г. Москве

Щербинский суд Москвы приговорил Александра Попова к 12 годам колонии строгого режима за убийство "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Попова осудили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд арестовал Попова в январе 2022 года по подозрению в убийстве своей жены. В начале января мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых в Дубай и перестала выходить на связь.

При этом он продолжал публиковать от ее имени посты в социальных сетях и отвечать на сообщения, а общую дочь отвез к родственникам в Новокузнецк.

Позднее Попов признался в убийстве девушки, уточнив, что расчленил ее и сбросил в реку Десну. Однако водолазы не смогли найти тело Сапожковой. В начале февраля тело Сапожковой обнаружили в лесополосе в ТиНАО.

"Московский патруль": суд над мужем "Мисс Кузбасс – 2010", подозреваемым в ее убийстве

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