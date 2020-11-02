Осужденный по делу о крушении Falcon Дунаев освобожден от наказания

16:57
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мосгорсуд освободил от наказания руководителя полетов Внуковского центра организации воздушного движения Романа Дунаева, осужденного по делу о крушении самолета главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Московский городской суд изменил приговор Солнцевского районного суда в отношении Дунаева и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Апелляционные жалобы и стороны защиты оставлены без удовлетворения", – сказали в суде.
В трагедии с самолетом, которая произошла в 2014 году, погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Фигурантами уголовного дела о нарушении правил транспортной безопасности стали руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину они не признали.
В июле Солнцевский суд Москвы приговорил фигурантов дела к срокам от 5 до 6 лет. По версии следствия, Дунаев в октябре 2014 года допустил халатность, не проследив за работой диспетчеров. Архипова, в свою очередь, не проследила за движением спецтехники на летном поле. А Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, с которой столкнулся самолет.
Фигуранты дела о гибели главы Total получили сроки до шести лет
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