Арестованы четверо фигурантов дела о похищении итальянца в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд заключил под стражу четверых фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Об этом главк СК РФ по столице сообщил в телеграм-канале.

До этого суд отправил в СИЗО до 29 августа двух из четырех обвиняемых в похищении. Ими оказались Залумхан Ибрагимов и Алий Зейналов. Во время судебного заседания адвокат Зейналова сказал, что его доверитель способствовал раскрытию преступления, сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

В конце июня несколько человек с пистолетом около жилого дома на Садовой-Триумфальной улице напали на итальянского предпринимателя, имеющего российское гражданство. После этого они насильно затащили мужчину в машину, где надели наручники и мешок на голову, и уехали в сторону Брянска.

Спустя время правоохранители задержали подозреваемых и освободили бизнесмена. По версии следователей, у похищенного незадолго до инцидента был конфликт с конкурентом по бизнесу.