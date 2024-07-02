Суд арестовал двух обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал двух из четырех фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы, передает ТАСС.

Согласно постановлению суда, Залумхан Ибрагимов и Алий Зейналов заключены под стражу на срок до 29 августа.

В ходе заседания защитник Зейналова указал, что его доверитель способствовал раскрытию преступления, дал признательные показания и сотрудничал со следствием.

"Взял вину на себя и рассказал следствию, где и что покупал", – заявил адвокат.

28 июня несколько человек с пистолетом напали на итальянского предпринимателя, у которого есть российское гражданство. Это случилось у жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Затем фигуранты насильно затащили бизнесмена в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Злоумышленники направились в Брянск.

Позже правоохранители освободили итальянца и задержали подозреваемых. По данным следствия, у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

