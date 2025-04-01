Генерал Оглоблин признал вину в суде по делу о получении взятки

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Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки от пермского завода "Телта" на сумму 12 миллионов рублей. Об этом сообщил его адвокат Максим Довгань после первого заседания по существу дела в 235-м гарнизонном военном суде.

"Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в закрытом режиме. После оглашения обвинительного заключения Оглоблин признал вину, однако с квалификацией следствия не согласен", – приводит слова защитника РИА Новости.

По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Изначально Оглоблин проходил фигурантом по делу своего начальника – бывшего руководителя главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Позже материалы в отношении Оглоблина выделили в отдельное производство, поскольку тот согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Оба причастны к уголовному делу "Воентелекома", следствие по которому началось в 2013 году. По данным правоохранителей, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны РФ с целью мошенничества. Ущерб от незаконной деятельности группировки составил 1,6 миллиарда рублей.