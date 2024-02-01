Столичный суд оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Алексей Венедиктов признан в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в Telegram. Об этом РИА Новости сообщили в судебной инстанции.

В постановлении судьи указано, что Венедиктов А. А. признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

Весной 2022 года Венедиктов сообщил, что совет директоров радиостанции расторг с ним контракт за два года до его истечения. Тогда он заявил, что будет продолжать заниматься своими историческими проектами.

О том, что совет директоров большинством голосов решил ликвидировать радиоканал и сайт, стало известно также в 2022 году.

Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы"