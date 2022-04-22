Венедиктов отказался от выдвижения в новый состав Общественной палаты Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отказался от предложения Союза ветеранов выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы, сообщает ТАСС.

Он признался, что поговорил с коллегами и понял, что его позиции по вопросам развития гражданского общества расходятся с большинством.

"А свадебным генералом я не привык быть. Но предложение было сделано, я очень благодарен, что Союз ветеранов Афганистана, это особенно для меня ценно, понимает, что я делал, в том числе и для них", – сказал экс-главред "Эха Москвы".

Венедиктова во второй и третий созывы Общественной палаты столицы утвердил мэр Москвы. Кроме того, на протяжении нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в Москве.

Венедиктов добавил, что ему необязательно иметь должность в палате, если он сможет эффективно работать в штабе по наблюдению и если ему предложат это.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении новых членов Общественной палаты столицы. Пока утверждено 15 из 45 членов ОП. В их числе – президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой, главврач ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко, а также первый зампредседателя правления "Клуба Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" Москвы и Подмосковья Вячеслав Сивко и другие.

Члены Общественной палаты Москвы избираются раз в три года. Полномочия ее текущего состава истекают уже в апреле текущего года.