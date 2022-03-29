Собянин частично утвердил новый состав Общественной палаты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении новых членов Общественной палаты столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Пока утверждено 15 из 45 членов ОП. В их числе – президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой, главврач ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко, а также первый зампредседателя правления "Клуба Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" Москвы и Подмосковья Вячеслав Сивко и другие.

Члены Общественной палаты Москвы избираются раз в три года. Полномочия ее текущего состава истекают уже в апреле текущего года.

Ранее в столице заработала образовательная цифровая платформа "ИДПО. Знания" для работников социальных учреждений города. С ее помощью пройти обучение смогут свыше 40 тысяч горожан. В ближайшее время она станет доступна в мобильном приложении.

