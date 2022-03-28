В Москве появилась цифровая платформа для обучения работников соцучреждений

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве появилась образовательная цифровая платформа "ИДПО. Знания", с помощью которой обучение онлайн смогут пройти свыше 40 тысяч работников социальных учреждений. Платформу запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова рассказала, что в систему цифровой платформы будут интегрированы все программы института.
"Мы изучили свыше 10 систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы – простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей", – отметила Александрова.
По ее словам, у каждого специалиста будет свой личный кабинет, в котором можно будет отслеживать пройденные курсы, получать обратную связь от преподавателей и записываться на обучение, а также смотреть записи трансляций мероприятий.
В материале говорится, что на платформе "ИДПО. Знания" пользователи могут пройти опросы целевых аудиторий, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам.
Также на платформе смогут размещать свои образовательные программы любые учреждения социальной сферы, проводящие обучение для сотрудников.
Уточняется, что в ближайшее время платформа будет доступна в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что сотрудники 15 компаний повысили квалификацию в "Московской технической школе". Удостоверения о прохождении курса "Технологии связи" получили 78 человек. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, к 2024 году планируется подготовить свыше четырех тысяч инженеров, из них 1,2 тысячи пройдут обучение по направлению "Технологии связи".
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