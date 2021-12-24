В ОП РФ предложили запретить чиновникам пользоваться WhatsApp

19:40
Фото: depositphotos/rafapress
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил отказаться от WhatsApp в среде чиновников и сотрудников госкорпораций.
Эксперт напомнил о штрафах, которые были выписаны в отношении Meta (ранее Facebook, владеет мессенджером WhatsApp) и Google, передает ТАСС.
"Предположим, компании не будут этот штраф платить, значит, мы должны будем принимать какие-то меры. А что они могут сделать в ответ? Например, пригрозят нам прекратить работать на территории страны, будут шантажировать нас еще и соцсетью Instagram и закроют WhatsApp для чиновников", – допустил Малькевич.
Представитель ОП РФ предложил заранее отказаться от приложения на законодательном уровне. Он также предостерег, что американские компании могут начать читать переписку чиновников и работников госкорпораций, а также блокировать российские СМИ в соцсетях.
В пятницу, 24 декабря, суд в Москве постановил взыскать оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей с компании Google и 1,9 миллиарда рублей – с Meta (ранее Facebook).
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