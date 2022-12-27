Лыжников Большунова и Устюгова не накажут за столкновение на гонке – ФЛГР

Фото: ТАСС/Mathias Bergeld/Zuma

Судьи не усмотрели вины ни Александра Большунова, ни Сергея Устюгова в столкновении во время гонки на этапе Кубка России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников", – сказал представитель жюри Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, в полуфинале конькового спринта. В результате столкновения Большунов потерял сознание и разбил лицо. При этом упали оба спортсмена, выйти в финал они не смогли.

Большунов обвинил в случившемся Устюгова, посчитав, что тот намеренно зацепил и толкнул его. Позже Устюгов принес свои извинения. Он объяснил, что хотел в этой гонке действовать "жестче", но доводить до падения не собирался.



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