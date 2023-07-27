В Госдуме допустили, что Минспорт Украины испугался санкций из-за россиян

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами из-за угрозы санкций, сообщает "Газета.ру".

По ее мнению, международные федерации могли пригрозить украинской стороне наказанием.

Парламентарий напомнила, что на Олимпийских играх запрещено ставить перед спортсменами такие ограничения – если какая-то страна так себя поведет, ее могут отстранить. Специальная комиссия может это рассмотреть и вынести серьезное наказание.

"Понятно, что в международных федерациях таких прецедентов не было, но, видимо, тоже придется рассмотреть какие-то моменты. Вероятно, Украину немного припугнули и сказали, что, если они будут дальше так себя вести, будут ограничительные меры", – отметила Журова.

Кроме того, она допустила, что на Украине решили проявить уважительное отношение к своим спортсменам, поскольку они в стрессе не знают, что делать, и очень переживают по этому поводу.

14 апреля власти Украины запретили своим спортсменам соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии. Согласно приказу, министры обязаны прекращать командировки украинских спортсменов, если выяснялось, что в состязаниях участвуют россияне и белорусы.

В июне министерство молодежи и спорта Украины изменило одну формулировку в приказе о запрете на участие своих спортсменов в турнирах. Так, вместо прямого слова "запрет" в текст приказа было введено положение о том, что Украина не будет командировать делегации на соревнования, где принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

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