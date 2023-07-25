LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже

Фото: lvmh.ru

Французская транснациональная компания, производящая товары класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), станет одним из спонсоров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что сын главы LVMH и один из наследников семейного бизнеса Антуан Арно подтвердил участие холдинга в Олимпиаде в качестве спонсора.

Это заявление было сделано на пресс-конференции в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, руководителя оргкомитета Игр Тони Эстанге и министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Соглашение о сотрудничестве задействует несколько брендов компании. Ювелирный дом Chaumet разработает дизайн олимпийских медалей. В свою очередь, производитель спиртных напитков Moet Hennessy поставит свою продукцию в рамках программы гостеприимства. Розничная сеть по продаже косметики и парфюмерии Sephora станет спонсором эстафеты олимпийского огня. Кроме того, дом моды, входящий в структуру холдинга, разработает дизайн формы для спортивной делегации Франции.

Также LVMH будут заключены спонсорские контракты с некоторыми спортсменами сборной Франции. Например, договор оформят с чемпионом мира по плаванию Леоном Маршаном.

Однако подробности договоренностей между LVMH и МОК не распространяются.

Ранее Эстанге сообщил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года будет принято не раньше сентября. Он предположил, что решение об этом могут вынести в конце летнего сезона.

До этого министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение МОК не приглашать Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля является очередным проявлением дискриминации и нарушением правил "олимпизма". Он подчеркнул, что ему неизвестно, когда российских и белорусских спортсменов пригласят на Олимпиаду.

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