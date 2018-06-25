Сборная РФ по футболу показывает хорошую подготовку на матчах ЧМ-2018 – Колобков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сборная России по футболу показывает хорошую подготовку на матчах чемпионата мира, сообщил министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, все матчи мундиаля с участием российской команды были результативными. Также, по его мнению, предстоящая 25 июня игра сборных России и Уругвая обещает быть интересной.

"Сегодня очень важный матч наших двух команд. Я очень рад, что наша команда выполнила задачу предварительного этапа – отобраться в следующий этап, показать хорошую игру. Думаю, что сегодня нас ожидает интересная игра, обе команды будут настроены на результат, на победу", – цитирует Колобкова Агентство "Москва".

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.

14 июня сборная России встретилась на поле с Саудовской Аравией и обыграла ее со счетом 5:0, 19 июня Россия одержала победу над Египтом со счетом 3:1, таким образом обеспечив себе выход в 1/8 финала. В группе A у России и Уругвая по шесть очков, и в предстоящем матче решится, как сборные поделят между собой первое и второе места в группе.