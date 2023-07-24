ОНФ исключит Исинбаеву из своего центрального штаба

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общероссийский "Народный фронт" намерен исключить двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из состава своего центрального штаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства материалы для голосования членами штаба.

Отмечается, что внеочередное заседание по вопросу исключения спортсменки запланировано на 25 июля. Оно пройдет в заочном формате.

Ранее в СМИ появилась информация, что Исинбаева переехала жить в Испанию. Отмечалось, что олимпийская чемпионка якобы находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

Комментируя эти публикации, спортсменка назвала себя "гражданином мира". Исинбаева также ответила на претензии относительного того, что носит звание майора: она подчеркнула, что никогда на служила в ВС РФ, а ее звание, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным".

Комментируя ситуацию, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию. По его мнению, так, как спортсменка, нельзя относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.



Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер