"Динамо" обыграло "Факел" в первом туре РПЛ сезона-2024/25

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский футбольный клуб "Динамо" победил воронежский "Факел" в матче первого тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Игра состоялась на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Лепский (3-я минута), Муми Нгамале (21-я минута) и Ярослав Гладышев (28-я минута). У воронежской команды, в свою очередь, мяч забил Евгений Марков (74-я минута).

При этом на 39-й минуте игры полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получил красную карточку, которая стала для него первой в карьере в РПЛ. В составе "Факела" был удален Сергей Брызгалов (90+5).

В следующем туре "Динамо" примет московский "Локомотив", "Факел" дома сыграет с тольяттинским "Акроном". Обе встречи пройдут 27 июля.

Ранее сборная Испании поднялась на пять строк и заняла третью позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после победы на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

На финальном матче Евро-2024 14 июля испанские футболисты обыграли команду Англии со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У проигравших, в свою очередь, отличился Коул Палмер (73-я минута).