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Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз стала победителем Кубка Америки по футболу, обыграв команду Колумбии, сообщает ТАСС.

Аргентина выиграла со счетом 1:0 в дополнительное время. Встреча прошла в городе Майами-Гарденс (США, штат Флорида).

На 112-й минуте гол забил Лаутаро Мартинес. При этом нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть матч из-за травмы, которую получил во втором тайме. Его заменили на 66-й минуте, из-за чего он не смог сдержать слез.

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки в 16-й раз и обошла по этому показателю команду Уругвая. Сборная Колумбии единственный раз одерживала победу на Кубке Америки в 2001 году.

Ранее сборная Испании со счетом 2:1 одержала верх над командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе в Берлине. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У проигравших отличился Коул Палмер (73-я минута).

Для сборной Испании это четвертая победа в европейском первенстве, ранее они становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах. Команда Англии, напротив, ни разу не побеждала на чемпионатах Европы.