Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Российского футбольного тренера Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Об этом сообщается на сайте команды.

Данное решение было принято после поражения "Ференцвароша" фарерскому клубу "Клаксвик" со счетом 3:0, в результате чего венгерская команда вылетела из Лиги чемпионов.

Отмечается, что после матча президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым, в ходе которой и было принято решение об уходе главного тренера.

"Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу в "Ференцвароше" и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!" – добавили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России по футболу.

До этого московский "Спартак" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой. Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в восьмой раз