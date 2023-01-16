Отец Костомарова рассказал о состоянии фигуриста

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Состояние госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, заявил его отец Сергей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет", – рассказал он.

Олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Накануне он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз" заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха.

Позднее он был переведен в больницу в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Жена Костомарова рассказала, что состояние фигуриста остается стабильно тяжелым

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