Жителей столицы пригласили на занятия в самокат-школы "Московских сезонов"

Фото: moscowseasons.com

Шесть центров обучения езде на самокате работают в скейт-парках на площадках "Московских сезонов". Жители столицы могут освоить базовые навыки катания и отточить более сложные, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В самокат-школах работают свыше 20 профессиональных спортсменов и опытных тренеров, в число которых входят чемпион России Дмитрий Фазолов, победитель всероссийского фестиваля "Прорыв" Артем Кравченко, главный тренер сборной России Юрий Акимов, бронзовый призер чемпионата Москвы Константин Козлов и спортсмен Вячеслав Калькаев. Они занимаются с гостями любого уровня подготовки и способны найти индивидуальный подход к каждому.

Весь сентябрь самокат-школы открыты каждый день с понедельника по субботу с 16:30 до 18:30. Площадки работают для горожан от 6 лет.

Скейт-парки на площадках проекта "Московские сезоны" посетили уже более 21 тысячи человек. В рамках проекта дети старше шести лет изучают теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Более взрослые посетители, которые хотели бы улучшить свои навыки под руководством опытных спортсменов, учатся делать различные трюки.

В июне для катания открылся обновленный скейт-парк в Парке Горького. Для гостей создали современную и удобную инфраструктуру, которую оснастили яркими рампами и комфортной зоной ожидания с видом на скейт-парк, а также крытой зоной отдыха с кондиционером.

