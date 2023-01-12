Состояние экс-фигуриста Костомарова остается стабильно тяжелым – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова по-прежнему остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Состояние Костомарова не меняется, оно остается стабильно тяжелым", – сообщил собеседник агентства.

В ночь на 10 января фигуриста госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония". Для лечения мужчина был направлен в отделение реанимации.

Позже стало известно, что спортсмен был отправлен на дальнейшее лечение в медучреждение в Коммунарке. Там его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом. Тогда же источник агентства исключил наличие коронавируса у Костомарова.



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