Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль ЧМ россиянину Иналу Тасоеву

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Международная федерация дзюдо (IJF) решила присудить золотую медаль чемпионата мира в весовой категории более 100 килограммов российскому спортсмену Иналу Тасоеву. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации, в финале россиянин уступил французскому дзюдоисту Тедди Ринеру. Однако в контратаке он применил прием и уронил француза. Судьи отметили, что в действиях россиянина отсутствовала техника дзюдо.

"После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки", – подчеркивается в сообщении.

В мае этого года Международная федерация дзюдо отказала восьми российским спортсменам в допуске к чемпионату мира в Дохе. Исполнительный комитет получил список предложенных Россией спортсменов, после чего провел независимую проверку, в ходе которой выяснил места их работы, а также изучил высказывания относительно ситуации на Украине.

В конце апреля стало известно, что Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. При этом отмечалось, что спортсмены должны будут выходить на турниры в нейтральном статусе, а их биографию предварительно изучат.

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