17:06Спорт
В Москве отменили теннисный турнир "Кубок Кремля – 2022"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве отменили теннисный турнир "Кубок Кремля – 2022", который должен был пройти с 16 по 23 октября. Об этом Федерация тенниса России сообщила на своем официальном сайте.
Весной Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация исключили "Кубок Кремля" из своих календарей.
"Департамент спорта города Москвы и оргкомитет "Кубка Кремля" приняли решение не проводить турнир", – говорится в материале.
Однако до конца 2022 года в столице будут организованы серии международных теннисных турниров, включая соревнования с участием легенд российского тенниса и молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов.
Ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Однако он объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие – запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.
В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.
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