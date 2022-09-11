Первая ракетка мира Швентек выиграла Открытый чемпионат США по теннису

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Лидер мирового рейтинга полька Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, сообщает РИА новости.

Швентек в финале одержала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович не будет играть в открытом чемпионате Соединенных Штатов. Атлет поблагодарил фанатов за поддержку и пожелал удачи другим участникам турнира.

До этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила для въезда иностранцев в страну, согласно которым, сербский теннисист не сможет рассчитывать на участие в этих соревнованиях.