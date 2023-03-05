Украинка Костюк вышла в финал теннисного турнира в Остине, обыграв американку Коллинз

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Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла американку Даниэль Коллинз в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в городе Остин в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух теннисисток завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу восьмой ракетки турнира. Матч длился 1 час 24 минуты.

Одержав победу в этом матче, Костюк вышла в финал турнира, где сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Варварой Грачевой и американской спортсменкой Кэти Волынец.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 500 в Дубае. Так, Медведев выиграл турнир ATP на третьей неделе подряд. Обладателем титула он стал 18-й раз с начала карьеры.

До этого украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов, поскольку, по его мнению, это только больше разжигает конфликт и делает атлетов его инструментами.

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