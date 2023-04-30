Шоу "Кто хочет стать миллионером?" вернулось в эфир с новой ведущей

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Интеллектуальная программа "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала с Юлианной Карауловой в качестве нового ведущего. Шоу будет выходить по субботам в 18.20, сообщает телеканал.

Отмечается, что теперь у зрителей программы стало больше возможностей оказаться в кресле участника и побороться за главный приз в виде трех миллионов рублей.

Для этого необходимо во время эфира правильно отвечать на вопросы при помощи специального приложения, либо оставить заявку на участие на сайте Первого канала.

Ранее телеведущий и шоумен Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала.

До этого СМИ сообщали о том, что Первый канал не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Между тем сам Васильев сообщил, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом.