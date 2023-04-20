Канал "Муз-ТВ" стер силуэт певицы Елены Темниковой из документального фильма

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Телеканал "Муз-ТВ" скрыл силуэт певицы Елены Темниковой в документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд". Об этом сообщает РБК Life.

На кадрах фильма, который посвящен истории музыкального проекта "Фабрика звезд", где принимала участие Темникова, силуэт певицы, в момент демонстрации победы исполнительницы Полины Гагариной во втором сезоне шоу, был "заблюрен" с помощью специального видеоэффекта.

Представитель Темниковой заявил, что для него и певицы увиденное стало неожиданностью. Он отметил, что причины произошедшего никому не известны.

"С нами никто это не обсуждал. Елена узнала об этом из СМИ и была удивлена. Мы задали вопрос генеральному директору канала Захару Бабину, но он никак не прокомментировал", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что концерты рэпера Jah Khalib (Бахтияра Мамедова) были отменены в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой запретить проведение его концертов. По ее словам, Мамедов посещал Киев, откуда выкладывал фотографии, как он перемещается из укрытия в укрытие.

Мамедов прокомментировал произошедшее и добавил, что его сторис была опубликована больше года назад, когда он и его жена эвакуировались из бомбоубежища на Украине. Он добавил, что всегда прилетает в Россию с "добрыми намерениями".

