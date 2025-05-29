Комедийные актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы их детей

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Американские комедийные актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс, вместе работавшие над несколькими фильмами, породнились после свадьбы их детей. Об этом заявил Мерфи на телешоу американской телеведущей Дженнифер Хадсон, видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

"Да, мы (с Лоуренсом. – Прим. ред.) сваты", – заявил актер.

Свадьбу сыграли две недели назад, уточнил актер, опровергнув слухи о пышной церемонии. По словам Мерфи, молодожены устроили скромное торжество с участием только их самих и священника.

СМИ указывали, что сын Мерфи Эрик и дочь Лоуренса Жасмин объявили о помолвке в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно о помолвке звездной пары – блогеров Артура Бабича и Ани Покров. Слухи об их помолвке появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

До этого СМИ сообщили, что певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. По информации журналистов, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене, где певица работает и проводит большую часть своего времени.