Актеру Панину грозит до 7 лет колонии за оправдание терроризма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Панин признан в РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

В столичную прокуратуру поступило уголовное дело в отношении актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Актера заочно обвиняют в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. По этой статье ему может грозить штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В октябре 2022 года Панин опубликовал сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания теракта на Крымском мосту, выразив положительную оценку этого преступления.



В феврале 2024 года Панина заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма. Сейчас актер проживает за пределами России.

Позже Панин сфотографировал американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи Сети тогда засомневались, что актер мог получить гражданство США.

