Дочь солиста группы "На-На" пришла в себя после отравления антидепрессантами

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в себя после госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360".

Исполнитель рассказал, что сейчас с его дочерью все хорошо. По словам артиста, сейчас он едет в больницу к дочери, так как посещение разрешили только с 12:00. Политов отметил, что уже разговаривал с Аленой по телефону и выразил надежду на ее скорое выздоровление.

Ранее в СМИ сообщили, что 22-летняя девушка позвонила мужу и попросила быстрее приехать домой. В квартире мужчина обнаружил Алену, которая выпила около 20 таблеток психотропного препарата. На тот момент девушка еще находилась в сознании, после чего была госпитализирована.

В 2019 году основатель и руководитель группы "На-На" Бари Алибасов был госпитализирован, когда выпил жидкость для прочистки труб. Мужчина получил серьезные ожоги. Позднее Алибасов был госпитализирован с травмами в одну из московских клиник. Продюсер заявил, что упал с лестницы.

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