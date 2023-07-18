Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 млн рублей для возмещения ущерба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Прокуратура Москвы попросила взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей, которые пойдут на возмещение нанесенного ею ущерба РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

"Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской Елены в доход Российской Федерации денежные средства в размере 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате совершенного налогового преступления", – сказала она.

Исковое заявление было сделано столичной прокуратурой в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении блогера, резюмировала Нефедова.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и Подмосковье, которые принадлежали Блиновской. Также арест был наложен на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты и 100 миллионов рублей в различной валюте.

В конце апреля Блиновская была задержана на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные от ее деятельности доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.



Пресненский суд арестовал 21 объект недвижимости по делу Елены Блиновской