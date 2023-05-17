На телеведущую Лазареву составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

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Роскомнадзор составил протокол на телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки на материалах в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Административный протокол был составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП России, уточнили в ведомстве. За данное правонарушение полагается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению данный протокол. Дата рассмотрения документа пока не назначена.

Лазарева была внесена Минюстом в список физлиц-иноагентов еще в июле прошлого года. Вместе с ней в список попали депутат Илья Яшин, и блогеры Вероника Белоцерковская, Максим Кац и Руслан Шаведдинов.

Ранее сообщалось, что на рэп-музыканта Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) составили протокол за неуказание статуса иностранного агента. Алексеев был включен в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.