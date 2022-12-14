Брат Бориса Моисеева решил побороться за наследство певца

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Старший брат российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за наследство артиста, рассказал адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщает Life.ru.

По словам адвоката, Толкач пригласил его представлять интересы в деле о наследстве Моисеева.

"С его слов, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач – наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны", – пояснил Добровинский.

Юрист уточнил, что следствию предстоит выяснить, соответствуют ли действительности подозрения Толкача. В случае если они подтвердятся, включенные в завещание Моисеева лица могут стать фигурантами уголовного дела.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певцом пришли его родные, друзья и коллеги.

Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

Ранее народный художник России Никас Сафронов заявил, что памятник Моисееву можно сделать примерно как у Никиты Хрущева – чтобы было видно его лицо. По его словам, надгробный памятник у артиста должен быть небанальным, с интересным замыслом, но четкий и не помпезный.

Сафронов пояснил, что при жизни певец любил эпатировать публику, но это был образ артиста, который расходится с его внутренним миром.



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