ABC News: Джастин Тимберлейк намерен признать вину по делу о пьяном вождении

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Американский певец Джастин Тимберлейк планирует признать свою вину в суде штата Нью-Йорк по делу о лишении его водительских прав. Артиста обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Об сообщает телеканал ABC News.

По данным СМИ, певцу удалось достигнуть соглашения по урегулированию этого дела. Он предстанет перед судом в пятницу, где признает свою вину и выплатит штраф.

18 июня Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в элитном курорте Хэмптонс в штате Нью-Йорк. Его остановили в состоянии алкогольного опьянения 17 июня, а днем позже, 18 июня, состоялся суд.

После инцидента в СМИ появилась информация об алкогольной зависимости артиста, которую он скрывал несколько лет.