Певица Zivert заявила, что пока не хочет заводить ребенка

Фото: телеграм-канал Zivert

Певица Zivert во время выступления в Ярославле заявила, что пока не хочет заводить детей, передает телеграм-канал ROCKET MAG.

Так исполнительница ответила на выкрик одного из поклонников о том, что он хочет ребенка от нее.

"Я на сцене уже 7–8 лет, и я все еще не хочу ребенка, мне очень нравится тут!" – отметила артистка.

В феврале текущего года Zivert брала перерыв от концертной деятельности. Певица объяснила это решение тем, что врачи категорически запретили ей физические нагрузки. По словам исполнительницы, проблемы со здоровьем у нее начались в середине 2022 года.

Первый большой сольный концерт Zivert после временного ухода со сцены состоялся 15 сентября в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени.