Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля в День памяти и скорби, передает пресс-служба РПЦ.

"Мы вспоминаем тех, кто погиб, просим Господа о принятии их душ в небесные обители и одновременно еще и еще раз задумываемся о той важной роли, которая возложена на наши Вооруженные силы <...>. Всех вас поздравляю с этим днем, потому что, несмотря на скорбные воспоминания, с ним связанные, мы не отделяем этот день от Дня Победы", – сказал Патриарх.

После возложения состоялась минута молчания, исполнение Гимна России военным оркестром и марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Ранее Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В свою очередь, Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Москвы. Он напомнил, что во время войны погибли десятки миллионов человек. Она стала болью невосполнимой утраты и вошла в каждую семью. Как указал Собянин, спустя десятилетия нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Родины.