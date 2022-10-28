Глава Заксобрания назвал возможные сроки завершения мобилизации в Петербурге

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться до воскресенья, 30 октября. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на главу Законодательного собрания Александра Бельского.

Вместе с тем он подчеркнул, что не знает, сколько человек уже призвано. По словам Бельского, парламент должен лишь помогать военкоматам в данном вопросе.

Ранее СМИ сообщили, что частичная мобилизация в России может завершиться до 6 ноября. Источники "Ведомостей" в российском парламенте и администрации президента сказали, что мобилизационные мероприятия могут начать сворачивать уже с 31 октября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

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