16:03Безопасность
Во Владимирской области ввели запрет на полеты гражданских беспилотников
Фото: 123RF/golubovy
Во Владимирской области до особого распоряжения ввели запрет на использование гражданских беспилотников, следует из указа губернатора региона Александра Авдеева.
Решение связано с усилением общественной безопасности, говорится в документе. Оно не коснулось беспилотников, которые применяют органы власти или организации, выполняющие государственный оборонный заказ, а также обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры.
Ранее запрет на полеты БПЛА ввели в Тверской области до 15 мая. Губернатор региона Игорь Руденя также связал решение с ситуацией в сфере безопасности.
До этого аналогичный запрет установили в Калужской области. Постановление о мерах безопасности использования воздушного пространства утвердил губернатор области Владислав Шапша.
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