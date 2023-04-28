Во Владимирской области ввели запрет на полеты гражданских беспилотников

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Во Владимирской области до особого распоряжения ввели запрет на использование гражданских беспилотников, следует из указа губернатора региона Александра Авдеева.

Решение связано с усилением общественной безопасности, говорится в документе. Оно не коснулось беспилотников, которые применяют органы власти или организации, выполняющие государственный оборонный заказ, а также обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры.

Ранее запрет на полеты БПЛА ввели в Тверской области до 15 мая. Губернатор региона Игорь Руденя также связал решение с ситуацией в сфере безопасности.

До этого аналогичный запрет установили в Калужской области. Постановление о мерах безопасности использования воздушного пространства утвердил губернатор области Владислав Шапша.

В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников