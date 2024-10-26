Минсельхоз сообщил о появлении нового населенного пункта в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минсельхоз России"

В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, который получил название Меркурий. Об этом сообщается в телеграм-канале Минсельхоза РФ.

Он был построен для сотрудников ГК "Агропромкомплектация" в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Ключи от нового жилья уже получили 30 семей.

"В современном агропоселке создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад", – подчеркнули в Минсельхозе.

На данный момент уже готовы 20 жилых домов, еще примерно столько же сдадут в следующем году.

Российским работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности удается решать стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного давления АПК, отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Депутаты предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса. Так, труженикам села хотят разрешить досрочно уходить на пенсию с 60 лет для мужчин и с 55 лет – для женщин.