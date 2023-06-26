Спрос на наличные вырос на 70–80% в южных регионах РФ 24 июня

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Спрос на наличные средства вырос на 70–80% в южных регионах России 24 июня. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Действительно, примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса, в среднем оно составило порядка 30%. Но наиболее активно спрос на наличность был отмечен в южных регионах", – цитирует его ТАСС.

По словам Белоусова, рост спроса на 70–80% был зафиксирован в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах.

В этих же регионах вырос трафик торговых сетей: в Липецкой области – на 30%, в Воронежской – на 50%. При этом перебоев, по словам первого вице-премьера, не наблюдалось, а запасы составляют от двух недель до месяца.

"По железнодорожному и авиационному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме", – добавил Белоусов.

Кроме того, опоздавшие на авиарейсы в условиях режима контртеррористической операции (КТО) смогут перебронировать утраченные билеты. Как сообщил Белоусов, правительство работает над тем, чтобы процедура происходила в автоматическом режиме.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ