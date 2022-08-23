Посетитель поликлиники в Якутии рассказал детали единовременного осмотра 20 человек

Фото: телеграм-канал "Подъем"
В социальных сетях появился ролик, на котором посетитель Якутской городской больницы № 3 зафиксировал единовременный осмотр 20 человек у врача-невролога. В разговоре с "Газетой.ру" автор материала рассказал подробности инцидента.
По словам мужчины, в работе медучреждения постоянно наблюдаются проблемы.
"Потом минут 10, наверное, прошло, смотрю – врач вышла, спросила, кто на медосмотр, собрала у всех документы, направления и позвала в кабинет. Туда ровно 20 человек зашло, я вообще, по-простому сказать, офигел, когда увидел. И она начала вот эти манипуляции: дотроньтесь до носа, разведите руки в стороны – всем 20 людям за раз", – поделился посетитель.
Очевидец также отметил, что после вопроса, касающегося приема пациентов, ему ответили грубостью. Это и стало причиной для съемки видеоролика.
"Смотрю, туда люди заходят и пропадают в кабинете. Дверь открывается, раз заметил, два заметил – они просто так сидят и разговаривают. Вот я и задал вопрос, почему они так делали. Мне ответили, чтобы я закрыл дверь с той стороны и не учил их работать", – рассказал мужчина.
Представители медучреждения, в свою очередь, уточнили, что по факту произошедшего ведется служебное расследование. Ситуацию также контролирует Минздрав России.
Ранее стало известно, что двое мужчин совершили нападение на заведующего отделением и 2 врачей в больнице в Балашихе. Сообщалось, что причиной нападения могла стать смерть родственника одного из напавших на медперсонал.
Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать участников – 35- и 48-летнего мужчин. Обвиняемым избрали меру пресечения сроком до 17 октября.
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