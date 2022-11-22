Потепление до 20 градусов ожидается на Кубани и Ставрополье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни на Кубани и Ставрополье ожидается потепление до 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, южная часть страны будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, а вот на Урале будет аномально холодно.

"До плюс 20 градусов ожидается на территории Краснодарского и Ставропольского края, туда на короткое время заглянет лето. А вот Урал и севернее от этого региона, там, напротив, температура существенно ниже нормы", – рассказал Леус.

Он уточнил, что в Екатеринбурге и Челябинске будет на 7–9 градусов холоднее, чем обычно в данное время года.

Синоптик добавил, что в столичный регион циклон с Балкан принесет много осадков, ожидается ледяной дождь.

Ранее Дептранс рекомендовал столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. По прогнозам, вечером 22 ноября столичный трафик может достигнуть 8 баллов, при ухудшении погоды ситуация на дорогах может оцениваться в 9 баллов.

До этого в ГУ МЧС РФ по Москве водителей предупредили о ледяном дожде, который может ухудшить транспортную ситуацию в столице. Водителям рекомендовали быть внимательными, а также соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения.



Метеоролог рассказал о непогоде в Москве

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