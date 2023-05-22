Часть Симферополя была обесточена из-за шквального ветра – прокуратура Крыма

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Часть Симферополя и близлежащие села были обесточены из-за аварии на высоковольтной линии из-за шквального ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство топлива и энергетики Крыма.

По информации, ветер оборвал один из проводов линии. В прокуратуре Крыма отметили, что специалисты оценят соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности ремонта и работе аварийных служб.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии. По его словам, это случилось 21 мая в 22:49 из-за технологического нарушения на линии 110 кВ, отключенная нагрузка составила 42 МВт.

До этого около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Тогда в целях безопасности работу сервисов на АЭС приостановили.