В Крыму сообщили о произошедшем в Симферополе технологическом отключении электроэнергии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Технологическое отключение электроэнергии произошло в Симферополе. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика", – написал он.

По его словам, электроэнергия вернется в дома симферопольцев в течение 30–40 минут.

Впоследствии он уточнил, что отключение произошло 21 мая в 22:49 из-за технологического нарушения на линии 110 кВ. По его словам, отключенная нагрузка составила 42 МВт.

Работники ГУП РК "Крымэнерго" уже восстановили подачу электроэнергии в районе улицы Титова и улицы Луговая.

Ранее сообщалось, что около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Тогда в целях безопасности работу сервисов на АЭС приостановили.