Прокуратура проверит сообщения о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом

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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту сообщений СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, передает РИА Новости.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.

Немногим ранее в СМИ сообщили, что неизвестный борт кружит над оборонным предприятием "Уралвагонзавод".

Между тем аэропорты Московского региона работают штатно после временных ограничений на фоне атаки беспилотников. Временные ограничения вводились с 02:31 до 06:30 на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На запасные аэродромы ушли восемь самолетов.

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых – над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, 3 дрона – в Калужской и 2 – в Курской области.