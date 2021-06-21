В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Ялте

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Вода в домах жителей Ялты пригодна только для использования в технических целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

"Вода, которая подается в сети, может быть использована только как техническая. Исключительно для питьевой цели и приготовления пищи может быть использована только бутилированная вода. Населению организован подвоз воды гарантированного качества, в том числе в виде бутилированной воды", – сказала Пеньковская.

Ранее Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму. Принимать решение об этих работах также самым активным образом было поручено и главе Крыма Сергею Аксенову.

На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.

